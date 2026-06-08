Admite el PRI su debilidad electoral local

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que no tiene condiciones para ganar por sí solo la elección a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, por lo que apostará a la construcción de alianzas con otras fuerzas políticas, particularmente con el Partido Acción Nacional (PAN), donde el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, ha comenzado a acercarse de cara al próximo proceso electoral.

PRI reconoce limitaciones y apuesta a alianzas electorales

Alberto Rojo Zavaleta, secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI, aseguró que el partido enfrenta una realidad electoral que no puede ignorar. "Estamos convencidos, nosotros no podemos negar la realidad, estamos convencidos que nosotros solos no podemos ganar la elección de gobernador, pero la participación con otras fuerzas políticas creo que sí nos coloca en una situación competitiva", declaró al ser cuestionado sobre la participación de Galindo en un encuentro partidista panista y su intención de registrarse en los mecanismos internos de Acción Nacional para buscar una eventual candidatura.

Acercamiento de Enrique Galindo con PAN y su impacto

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El dirigente consideró positivo que el alcalde capitalino fortalezca su relación con el PAN y afirmó que dicho acercamiento puede contribuir a una eventual construcción de acuerdos rumbo a la sucesión gubernamental.

Incluso señaló que la presencia de Galindo en el evento panista evidenció que existe simpatía hacia el edil dentro de la militancia blanquiazul, lo que podría influir cuando lleguen las definiciones políticas para la elección estatal.