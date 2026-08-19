FGR detiene a Fausto Corrales, testigo clave en secuestro de El Mayo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República informó de la aprehensión de Fausto Corrales, posible implicado en el caso del "secuestro" de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024.

Acciones de la autoridad

Su aseguramiento ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, así como de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

La detención fue efectuada por personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), a cargo de las indagatorias, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e Interpol, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué declararon y qué se investiga?

De acuerdo con la investigación, Corrales habría acompañado a Héctor Cuén a la reunión en la que posteriormente "El Mayo" sería secuestrado, por lo que presuntamente habría presenciado los hechos.

La Fiscalía sostiene que, después de los hechos, el detenido habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones y presuntamente omitió información verídica sobre los acontecimientos para desvirtuar los hechos y engañar a las autoridades.

Según la FGR, estas acciones habrían obstaculizado el esclarecimiento del caso, por lo que su detención representa un avance dentro de una de las líneas de investigación.

La dependencia señaló que el caso es considerado complejo y que sus implicaciones han trascendido al ámbito de la soberanía y seguridad nacional.