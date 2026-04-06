Festival en Chapultepec atrae a más de 1.8 millones; Utopías suman 28 mil bañistas

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informó que asistieron al Festival del Bosque de Chapultepec "Aqüífera", que este domingo concluyó, un millón 807 mil 615 personas.

Este evento temático, dedicado al agua y su importancia para la vida, contribuyó a que el Bosque de Chapultepec alcanzara una afluencia total de un millón 947 mil 767 visitantes en sus cuatro secciones durante esta Semana Santa, consolidándose como uno de los espacios públicos más visitados del país durante este periodo.

A lo largo de cuatro días, "Aqüífera" ofreció más de 300 actividades gratuitas, entre las que destacaron talleres, conferencias, exposiciones, experiencias inmersivas, recorridos guiados y presentaciones culturales, diseñadas para fomentar la cultura del agua, la educación ambiental y la apropiación del espacio público.

Las actividades se desarrollaron en distintas sedes del bosque, como el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, el Zoológico de Chapultepec, el Cárcamo de Dolores, el Centro de Cultura Ambiental, el Complejo Cultural Los Pinos y el Foro Inmersivo del Parque Aztlán, entre otros espacios que registraron una alta afluencia de visitantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El festival también permitió una importante activación de la Segunda Sección del Bosque, donde espacios como Aztlán, las áreas verdes y los recintos culturales concentraron una gran parte de las actividades y del flujo de asistentes.

Más de 28 mil personas se han dado un "chapuzón" en albercas de la CDMX

A cinco días de la inauguración de "Santo Chapuzón Vacacional", más de 28 mil personas han disfrutado de las albercas localizadas en distintas Utopías de la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México detalló que 12 mil 47 personas han visitado las albercas localizadas en la Utopía Mixiuhca; de manera complementaria, a través de las otras Utopías, se reporta un total de 28 mil 250 atenciones en espacios acuáticos y recreativos.

En este periodo, las y los asistentes han disfrutado de las albercas, así como de talleres, actividades deportivas y propuestas culturales dirigidas a todas las edades, contribuyendo al ejercicio del derecho a la recreación y al esparcimiento en condiciones seguras.

Con el objetivo de preservar el óptimo funcionamiento de la infraestructura, este lunes 6 de abril las instalaciones permanecerán cerradas por labores de mantenimiento. Las actividades se reanudarán el martes 7 y continuarán hasta el 12 de abril, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, para el disfrute de las y los ciudadanos.

Para el adecuado uso del espacio, se recomienda a las y los asistentes acudir con traje de baño limpio y de licra, atender las indicaciones del personal y tomar en cuenta que no está permitido consumir alimentos en el área de albercas. El lugar cuenta con una zona de alimentos, donde las familias pueden ingerirlos de forma segura y limpia.