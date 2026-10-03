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FGR asegura 94.5 litros de cocaína ocultos en botellas en NL

El narcótico estaba oculto en botellas que simulaban contener suplementos multivitamínicos, con un total de 94.5 litros asegurados por la FGR.

Por El Universal

Octubre 03, 2026 06:14 p.m.
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FGR asegura 94.5 litros de cocaína ocultos en botellas en NL
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      MONTERREY, NL., octubre 3 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 94.5 litros de cocaína ocultos en botellas que simulaban contener suplemento multivitamínico y detuvo a un hombre que llegó procedente de Colombia al Aeropuerto Internacional de Monterrey, en Apodaca, Nuevo León.

      Detención y aseguramiento en aeropuerto

      El detenido fue identificado como Miguel "N", quien transportaba cuatro maletas en las que fueron localizadas 189 botellas con el narcótico, de acuerdo con información difundida este sábado por la dependencia federal.

      El hallazgo se realizó durante una inspección efectuada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes contaron con el apoyo de un binomio canino.

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      Investigación y seguimiento del caso

      Al revisar el equipaje, los agentes encontraron las botellas que aparentaban contener suplementos multivitamínicos, pero en cuyo interior eran transportados en conjunto 94 litros con 500 mililitros de cocaína.

      Tras el aseguramiento, Miguel "N" fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Federal en Nuevo León, junto con las cuatro maletas, las 189 botellas y los demás indicios recabados.

      La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) informó que continúa la integración de la carpeta de investigación por la probable comisión de un delito contra la salud.

      El Ministerio Público Federal realizará las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica del detenido y establecer las circunstancias relacionadas con el traslado del narcótico desde Colombia hasta Nuevo León.

      La FGR precisó que Miguel "N" deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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