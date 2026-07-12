Estados Unidos responde con bombardeos a Irán tras ataque en Ormuz

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos lanzó varios bombardeos contra Irán el domingo luego de un ataque iraní contra una embarcación en el estrecho de Ormuz, que incendió el buque portacontenedores y dejó a un tripulante desaparecido a primera hora del fin de semana.

Estados Unidos responde con bombardeos tras ataque iraní

Teherán respondió con ataques contra Baréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán —la nación al otro lado del estrecho a la que Teherán presiona para que colabore en la gestión del tráfico marítimo.

El ejército estadounidense indicó que buscaba "degradar" la "capacidad de Irán de atacar barcos comerciales que transitan libremente" por el estrecho. La declaración se produjo tras una tercera ronda de ataques a última hora del domingo por la noche y hasta el lunes en Irán.

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Los medios estatales iraníes reconocieron los últimos ataques a primera hora del lunes, describiendo explosiones en varios lugares.

La primera oleada de bombardeos, el domingo por la mañana, fue en respuesta a un ataque iraní contra un buque portacontenedores en la crucial vía fluvial el día anterior. En represalia, Irán atacó a Estados árabes del Golfo en un ciclo creciente de violencia que envió al borde del colapso a las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

Estados Unidos volvió a atacar más tarde el domingo. Más tarde el domingo, el gobernador de la isla de Qeshm, ubicada cerca del estrecho, informó que se habían disparado menos de una docena de proyectiles contra objetivos militares allí, sin víctimas, según la agencia estatal de noticias IRNA. También se escucharon explosiones en la ciudad costera de Bandar Abás y en la ciudad de Hajiabad, al norte.

Impacto regional y reacciones diplomáticas

Un funcionario estadounidense dijo que algunos de los ataques tuvieron como objetivo sistemas de misiles y de defensa aérea, así como embarcaciones de la Guardia Revolucionaria paramilitar. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente operaciones militares.

Irán y Estados Unidos están casi en el punto medio del período de 60 días de su acuerdo provisional destinado a alcanzar un fin permanente a la guerra. El estrecho, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural y considerado desde hace tiempo como una vía fluvial internacional, se ha convertido en punto de fricción en negociaciones que parecen estar en peligro de colapso.

"Un retorno a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas", declaró el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, según un comunicado.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que impactó unos 140 objetivos, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros lugares.

Los ataques fueron más intensos que los anteriores en los últimos días. Estados Unidos lanzó tres rondas de bombardeos contra Irán en la última semana por ataques iraníes contra barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz a través de una ruta frente a Omán, buscando evitar las aguas territoriales de la República Islámica.

"Los bombardeamos durísimo anoche", declaró Trump al programa "Meet the Press".

Agencias de noticias iraníes semioficiales reportaron que un oficial de la Marina murió. Irán tomó represalias atacando naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, e insistía en que sólo su país debe controlar el estrecho y potencialmente cobrar a las embarcaciones por atravesarlo.

"La era de los acuerdos unilaterales se ACABÓ", escribió Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán y uno de los principales negociadores. "Les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta".

Irán aseguró que el estrecho permanecerá cerrado hasta que se restablezca la calma y que considerará atacar "bases enemigas adicionales en la región" si era objeto de más ataques. El ejército estadounidense y Trump afirmaron que el estrecho permanecía abierto el domingo.

El ejército estadounidense detalló que más de 140 barcos habían transitado el estrecho durante la última semana. Un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos explicó que el tráfico continuaba "a niveles reducidos" frente a Omán y a Irán. Añadió que antes de la guerra transitaban casi 140 embarcaciones al día.

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial pasaba por el estrecho. El control de Irán sobre la vía durante la guerra ha desatado una crisis energética en todo el mundo, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde su punto más alto de 120 dólares por barril durante el conflicto.

Omán convoca al embajador iraní y aumenta tensión en Golfo

Sonaron alertas de misiles en varias naciones árabes del Golfo Pérsico.

El ejército de Qatar informó en un comunicado que logró interceptar fuego iraní, y se oían explosiones en el cercano Emiratos Árabes Unidos. Tres personas, incluido un niño, resultaron heridas por metralla producida al interceptar ataques iraníes, subrayó el Ministerio del Interior de Qatar, sin dar más detalles sobre su estado.

Por otra parte, sonaron alertas de misiles en Baréin, un reino insular en el golfo Pérsico que alberga a la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Kuwait indicó que tres "puestos fronterizos terrestres" en el norte y una plataforma de perforación mar adentro de la Kuwait Oil Company resultaron dañados, y que un trabajador de la plataforma resultó herido.

Tres misiles iraníes impactaron zonas de Jordania, causando daños menores pero sin heridos, reportó la agencia estatal de noticias del país árabe.

Y la agencia estatal de noticias de Omán publicó que drones impactaron lugares en un área que se asienta sobre la vía marítima, un día después que el país e Irán mantuvieran conversaciones sobre el estrecho y acordaran continuar las discusiones. El estrecho se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán.

Omán convocó al embajador iraní para protestar por los ataques, la primera medida de ese tipo desde que comenzó la guerra, calificando los actos de Irán de "irresponsables".

El buque portacontenedores con bandera de Chipre alcanzado por Irán el sábado sufrió "daños significativos en la sala de máquinas", informó el ejército estadounidense.

La autoridad marítima de Omán apuntó que rescató a 23 tripulantes del buque, pero que uno sigue desaparecido. El Ministerio indio de Relaciones Exteriores sostuvo que el tripulante desaparecido es un ciudadano indio.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un organismo supervisado por el ejército británico, informó que el buque navegaba pegado a la línea costera de Omán.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que varias embarcaciones "hicieron caso omiso de nuestras advertencias" e ignoraron instrucciones para seguir lo que llamó una ruta aprobada. Una de ellas "fue alcanzada por un disparo de advertencia y obligada a detenerse".

La prensa estatal iraní reveló más tarde ataques de Estados Unidos en amplias franjas de todo el país, incluido el sur de Irán en la provincia más cercana al estrecho y sitios militares en una provincia cerca de Teherán.

Trump dejó entrever la semana pasada que el acuerdo provisional en la guerra con Irán habían "terminado". Pero mediadores, incluidos Pakistán, Qatar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir esas conversaciones, dijo que los esfuerzos para apuntalar el alto el fuego continuaban el domingo. Pakistán informó que su ministro de Relaciones Exteriores habló por teléfono con el principal diplomático de Irán e instó a una "desescalada" por ambas partes.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra, prometió el sábado, en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarán su muerte, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto el 28 de febrero.