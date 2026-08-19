Lilly Téllez reta a Morena a entregar visas en apoyo a Andy López

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La senadora del PAN, Lilly Téllez, retó a senadores y diputados de Morena a entregar sus visas en apoyo a "Andy" López Beltrán como verdadero apoyo y solidaridad con el hijo del expresidente López Obrador.

Reto de Lilly Téllez a Morena para entregar visas como apoyo real

En tribuna, con una charola plateada, para que depositaran sus visas estadunidenses, apuntó: "Yo los reto, los reto a todos estos de la bancada de los mafiosos a que en esta charola depositen sus visas para que el apoyo que le dan a 'Andy' de palabra sea de verdad. ¿O acaso o acaso son puras palabritas?".

"Pongan aquí sus visas, a ver rompan sus visas de Estados Unidos, a los que les quedan, creo que aquí hay muchos que ya no tienen, pero rómpanlas y pónganlas en esta charola para que 'Andy' sienta que su apoyo es de verdad, que no son solo palabritas. No sean hipócritas".

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Críticas de Lilly Téllez sobre Andy López y uso de embajada

"Le gusta tanto Estados Unidos al hijo de López Obrador que hasta su nombre lo transformó el idioma inglés y él pide que le digan 'Andy', ya es lo único que le queda de los Estados Unidos el nombre Andy", ironizó la panista.

Asimismo, exhortó al nuevo embajador de México ante Irlanda, Rogelio Granguillhome, que fue ratificado este miércoles por la Comisión Permanente, a no utilizar la embajada para dar refugio al hijo del expresidente, ahora que ya no tiene visa.