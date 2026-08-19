Noroña acusa embestida contra AMLO en sesión del Senado

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- "La rompería en este momento, pero no puedo con una mano. Así es que me esperaré a recuperarme", dijo el senador por Morena Gerardo Fernández Noroña, ante el reto de la senadora del PAN, Lilly Téllez a los legisladores morenistas de entregar sus visas en solidaridad con Andrés Manuel López Beltrán.

Senadora Lilly Téllez reta a morenistas entregar visas en solidaridad con AMLO

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Fernández Noroña presumió una visa dorada, sin nombre, sin foto y sin escudos del Gobierno de Estados Unidos, como prueba de que la administración de Donald Trump no se la ha retirado.

"Rómpela corrupto, rómpela corrupto, te préstamos unas tijeras, que te ayude Malú Micher", le gritaron senadores panistas y priístas.

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Defensa de la soberanía y denuncia de intromisión extranjera

Fernández Noroña dijo que no caería en la provocación cuando "lo que nosotros hacemos bien es defender a la patria, defender al pueblo, defender la independencia y la soberanía nacional, denunciar la intromisión criminal del gobierno de Estados Unidos contra el hermano pueblo de Cuba, denunciada la intromisión ilegal y el robo del petróleo contra el hermano pueblo de Venezuela".

Acusó una embestida contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Andy y todos sus hijos por parte de la derecha, la oposición y Estados Unidos, por lo que advirtió que el pueblo no permitirá ninguna injerencia a la soberanía.