Detectan primer caso de gusano barrenador en ganado de Sonora

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HERMOSILLO, Son., agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de Sonora activaron un operativo sanitario de contención tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador del ganado en la entidad, detectado en un bovino de la comunidad de Munihuasa, en el municipio de Álamos.

Detalles confirmados

El punto donde fue localizado el animal se encuentra a unos 17 kilómetros de los límites con Chihuahua, informó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Juan González Alvarado.

De acuerdo con las autoridades, el caso fue reportado por un productor de la región, lo que permitió activar los protocolos sanitarios para evitar la dispersión de la plaga.

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Acciones de la autoridad

Como parte de las primeras medidas, fueron liberados 360 mil ejemplares de mosca estéril en los alrededores del sitio donde se detectó el caso.

La estrategia continuará con nuevas liberaciones, mientras personal especializado de autoridades estatales y federales mantiene labores de vigilancia y atención en la zona.

Además, se estableció un cerco sanitario en coordinación con organismos nacionales e internacionales y representantes del sector ganadero.

Dentro de un radio de 20 kilómetros alrededor del punto de detección, las autoridades ordenaron tratamientos preventivos para el ganado adulto y para los becerros recién nacidos.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, llamó a los productores a mantener la vigilancia de sus animales y atender las disposiciones sanitarias.

La movilización de ganado, precisó el organismo, continuará siempre que los productores cumplan con las revisiones y requisitos establecidos por las autoridades.

La Sagarhpa pidió a los ganaderos revisar de manera permanente a sus animales y reportar inmediatamente cualquier herida o signo sospechoso.

El gobierno estatal aseguró que el objetivo inmediato es contener el brote y evitar que el gusano barrenador se propague a otras zonas de Sonora.