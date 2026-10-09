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FGR determinará si investiga a Amílcar

Por El Universal

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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FGR determinará si investiga a Amílcar
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      ciudad de México.- La Fiscalía General de la República es la que determinará si se investiga a Amílcar Olán, amigo cercano de los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, por presuntos actos de corrupción y presuntamente ligado a las actividades ilícitas de Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

      Ayer, el funcionario compareció ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en reunión privada y al término se le preguntó si la dependencia a su cargo tiene una carpeta de investigación en contra de Amílcar Olán.

      García Harfuch respondió que solamente cuentan con la grabación de la llamada filtrada de 2023, donde Olán afirmó que, por su conducto, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó de extorsionar a los empresarios que vendieron el balasto para los trenes Maya e Interoceánico.

      También informó que analizan los posibles focos rojos que podrían presentarse en la elección de 2027, a partir de las entidades en donde se registraron más candidatos agredidos en los comicios pasados.

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      Respecto al posible "destape" para contender en la elección presidencial de 2030, que hizo el senador Manuel Velasco en días anteriores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que en este momento no contempla un proyecto al respecto.

      "Se agradece un buen comentario del senador; sin embargo, lo digo con toda transparencia, la tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela", aseguró

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