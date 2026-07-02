FGR detiene a hermana de Lozoya por caso Agronitrogenados

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La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR informó este jueves que la señora fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la FGR, se le relaciona con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y se convirtió en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Lozoya Austin.

Según las investigaciones, Gilda Susana Lozoya Austin realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa "Tochos Holding Limited".

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Del 12 junio al 28 de noviembre de 2012, recibió 5 transferencias bancarias por millones de dólares de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo (Altos Hornos de México) y transfirió una cantidad menor a diversa persona.

Dicha persona quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica, indicó la Fiscalía General de la República.

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Abogado de Gilda Lozoya acusa uso de fuerza en detención

"Estamos consternados y nos ha llamado la atención que la Fiscalía General de la República (FGR) haya hecho uso desmedido de la fuerza contra una persona que ha estado cooperando", comentó Alejandro Rosas Pruneda, abogado de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya.

Antes de entrar a su audiencia, el defensor dijo a medios de comunicación que a su clienta se le estigmatizó durante su arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el cual fue esposada y fotografiada, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

"¿Por qué? Porque siempre hemos cooperado, hemos sido muy respetuosos a las instituciones del Estado, no entendemos porqué esa ofensa contra una señorita", declaró.

Agregó que bastaba con una llamada de teléfono o una notificación del Ministerio Público. "Se hubiera presentado como su hermano, su mamá, su papá a todo lo que han necesitado y yo hubiera actuado como siempre", concluyó.