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FGR desarticula cuatro centros de procesamiento de combustible en tres estados

En los operativos se aseguraron cientos de miles de litros de hidrocarburos, maquinaria y documentación relacionada con el robo de combustible.

Por EFE

Agosto 04, 2026 02:41 p.m.
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FGR desarticula cuatro centros de procesamiento de combustible en tres estados
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      La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes de la desarticulación de cuatro centros utilizados para procesar combustible de forma ilícita en los centrales estados mexicanos de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, 

      La investigación comenzó tras las denuncias anónimas sobre una nave en el municipio de San Luis Potosí a la que ingresaban autotanques de manera constante.

      Las autoridades localizaron ocho tanques de unos 80.000 litros, ocho cilindros horizontales, seis verticales y 894 contenedores de 1.000 litros.

      También aseguraron una máquina asfaltadora, generadores, herramientas, equipo de cómputo, documentación, una camioneta y entre 500.000 y 600.000 litros de petrolífero, además de cinchos de seguridad para escotillas de pipas.

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      En Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, se aseguraron 18 tanques verticales, dos líneas de producción, unos 40.000 litros de petróleo crudo y diésel, así como muestras de ácido sulfúrico e hidrocarburos y documentación.

      En Tizayuca, Hidalgo, la FGR intervino una instalación denunciada por probable procesamiento de combustibles, donde halló 32 contenedores de 1.000 litros, 25 de 5.000 y 456.300 litros de una sustancia identificada preliminarmente como posible hidrocarburo o producto químico, además de equipos electrónicos y documentos.

      El cuarto inmueble fue localizado en Cuautla, Morelos, después de una denuncia sobre el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas y fuertes olores a hidrocarburos y químicos.

      Allí se recogieron seis muestras ministeriales, documentación y talones de cheques.

      La operación, realizada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y Pemex Logística, forma parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos y derivó de labores de inteligencia e investigación coordinadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

      La FGR no informó de personas detenidas por estas cuatro operaciones y señaló que mantendrá abiertas las líneas de investigación para identificar a quienes participen en estas actividades.

      La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el Gobierno mantiene investigaciones sobre las redes de delincuencia organizada vinculadas con el robo y procesamiento ilegal de combustibles, después del hallazgo de instalaciones clandestinas.

      Como parte de estos esfuerzos, la FGR informó en julio del aseguramiento de 18,9 millones de litros de hidrocarburos en 170 ferrotanques y mantiene abiertas líneas de investigación sobre más de 70 personas en nueve estados.

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