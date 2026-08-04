¿Cuál es el mejor horario para conducir en carretera?

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Las carreteras son las principales vías de conexión entre diferentes destinos. Pero hay que saber conducir en ellas; no basta con revisar tu auto antes de salir de viaje, sino también conocer cuál es el mejor horario para transitarlas.

Si quieres aprovechar mejor tu tiempo y no pasar demasiadas horas tras el volante, en Autopistas te decimos en qué momento del día te conviene usarlas.

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¿A qué hora conviene viajar por carretera?De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), dentro de nuestra capital, lo ideal es conducir entre las 06:30 y las 14:30 horas, puesto que en dichos horarios hay menos afluencia vehicular.En cambio, las horas pico de tránsito van desde las 08:00 a las 11:00, así como de las 16:00 a las 20:00 horas. Estos son los momentos menos recomendados para circular, así que procura salir con tiempo o buscar rutas alternas para evitar tráfico.Recomendaciones de Capufe para viajar en carreteraSi planeas viajar por carretera, Capufe ha emitido una lista de recomendaciones que vale la pena tener presentes para llegar a salvo a tu destino:· Usa el cinturón de seguridad: es obligatorio para todos los pasajeros del vehículo. En el caso de menores, ajústalo correctamente en su silla.· Respeta los límites de velocidad: no hacerlo incluso podría valerte una multa.· Si bebes alcohol, no conduzcas: éste y otro tipo de sustancias reducen el tiempo de respuesta al conducir.· Evita el uso del celular: se trata de una de las causas más frecuentes de accidentes de tránsito. ¡Evita todo tipo de distracciones!· Lleva a tu mascota en un lugar seguro: recuerda utilizar la transportadora adecuada para que tu compañero vaya cómodo y seguro.· Estírate un poco: si te es posible, realiza paradas para estirar las piernas, hidratarte y comer.· Ten a la mano los números de emergencia: Capufe ofrece servicio de arrastre de grúa, asistencia mecánica y médica las 24 horas del día, llamando al 074.Si bien las carreteras te permiten recorrer largas distancias y conectar con una variedad de destinos, siempre debes usarlas con precaución.