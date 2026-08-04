Johnny Depp regresa a China con exposición artística

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Johnny Depp regresará a China después de varios años, pero esta vez no lo hará como actor, sino en su faceta como artista visual.

No es ningún secreto que, además de su larga trayectoria frente a las cámaras, el protagonista de "Piratas del Caribe" ha expandido su carrera hacia el arte y la música. Hace tan solo unos meses realizó varias presentaciones junto a su banda Hollywood Vampires, y ahora realizará su primera exposición en Shanghái.

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La noticia fue dada a conocer mediante un video publicado en las redes sociales del "Shanghai Daily", en el que el propio actor expresó su entusiasmo por la muestra:"Han pasado muchísimos años desde que tuve el honor de visitar China, así que me emociona anunciar que regresaré pronto con una exposición, que reúne algunas pinturas, dibujos y bocetos desordenados que he hecho. Tengo muchas ganas de volver y espero que tengan la oportunidad de venir a verla", dijo el actor.De acuerdo con información publicada por el Museo de Arte Moderno de la ciudad (MAM), la muestra titulada "Johnny Depp: figuras de la periferia", incluirá más de 100 obras creadas durante las últimas décadas y que incluyen un autorretrato y un cuadro de su difunto perro Mooh.Las piezas también abarcan grabados, textos, videos e instalaciones inmersivas que reflejan las experiencias personales de Depp y su interés por personajes marginales y figuras situadas fuera de los círculos convencionales.La exposición será inaugurada el próximo 15 de agosto y estará abierta hasta el 13 de diciembre de este año.A la par, el intérprete de Jack Sparrow también prepara su regreso el cine con una nueva versión del clásico "A Christmas Carol" en el que dará vida a Ebenezer Scrooge.