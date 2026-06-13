FGR investigará el caso de Roxana Ramírez

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Veracruz, Ver.- La Fiscalía General de la República (FGR), atrajo la investigación en torno a la privación ilegal de la libertad que cometieron hombres armados en contra de la reportera del sur de Veracruz, Roxana Ramírez, la cual sigue sin ser localizada desde principios del mes.

La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reportó que la FGR ejerció su facultad de atracción, por lo que hoy mismo fue entregada la carpeta de investigación en las oficinas centrales de dicho organismo en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, indicó que las indagatorias para tratar de ubicar a la directora del portal Pulso Informativo ahora estarán en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

"Antier la atracción por parte de la FGR y el día de hoy se está entregando esta carpeta en la Ciudad de México, en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión", dijo.

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A principios de junio, Roxana Ramírez fue privada de la libertad, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz que causó conmoción porque quedó videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaron.