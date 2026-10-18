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Cambios viales por obras del Libramiento

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Cambios viales por obras del Libramiento
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      CIUDAD VALLES.- Después de años, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) repara y da mantenimiento a los 11 kilómetros del libramiento de Valles, obra que ya era más que necesaria, urgente.

      Ingenieros y obreros de la dependencia citada que pertenecen a la Dirección de Conservación han estado trabajando desde hace dos semanas, aproximadamente en el fresado y tendido de la carpeta asfáltica desde la parte oriental del Libramiento, en el entronque con la carretera a Tamuín, con dirección a la entrada o salida hacia Rioverde.

      El fresado, es un procedimiento de remoción de la carpeta dañada, para la colocación de una nueva, de cinco centímetros de espesor, en este caso y de acuerdo con el itinerario de la SICT, resta otro mes de trabajo, aproximadamente si otra cosa no llega a suceder.

      Por lo pronto, en el punto donde se encuentran, cerca del área comercial y de servicios de Wal-Mart y la Jurisdicción Sanitaria V, el tráfico se estará reduciendo al carril que va de la Jurisdicción hacia el puente La Lagartija, por razones de remoción.

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