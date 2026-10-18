Trudy se intensifica y mantiene alertas

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Ciudad de México.- El huracán Trudy volvió a intensificarse este sábado a categoría 2 mientras se aproxima a Jalisco y Colima, en el Pacífico mexicano, con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje de siete metros, después de causar inundaciones y caída de árboles.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 15:00 horas el ciclón estaba a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo y a 190 kilómetros de Punta San Telmo (Michoacán).

Trudy registraba vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 y avanzaba hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, según el SMN.

Según las previsiones oficiales, Trudy se mantendría el domingo en categoría 2, con vientos sostenidos de hasta 170 kilómetros por hora; bajaría de nuevo a categoría 1 el lunes y después a tormenta tropical, antes de perder sus características tropicales el miércoles cerca de Baja California Sur.

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En su actualización de la tarde, el SMN pronosticó lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima y el sur y la costa de Michoacán; muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el litoral y sur de Jalisco y el sur de Nayarit; y fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Guerrero.

También previó vientos de 80 a 90 kilómetros por hora, con rachas de hasta 120, y oleaje de cinco a siete metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.