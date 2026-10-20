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Frente frío causa 10 muertos en Veracruz

Tabasco y Oaxaca también se vieron afectados por fuertes vientos e inundaciones

Por El Universal

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Frente frío causa 10 muertos en Veracruz
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      Veracruz, Ver.- El frente frío número 2 golpeó con rudeza el sur de Veracruz, la costa de Tabasco, donde se deberán reubicar 34 familias, y la Sierra Norte y Mazateca, de Oaxaca.

      Hasta el lunes, Veracruz era la única entidad donde se reportaban víctimas mortales, con un total de diez, además de evacuaciones masivas, desbordamientos parciales y docenas de viviendas y comunidades inundadas.

      En varios municipios el mar entró a zonas urbanas y los principales ríos se desbordaron en partes bajas.

      Cerca de las 02:00 horas se reportó que un alud de tierra derribó una barda que cayó sobre una vivienda en la colonia Ejidal de la comunidad de Villa Allende, de Coatzacoalcos. En ese lugar murieron cuatro mujeres integrantes de una familia.

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      También en la madrugada, pero en el municipio de Las Choapas, una familia de seis integrantes murió intoxicada cuando dejó encendida dentro de su hogar una planta de luz de gasolina, tras quedarse sin energía eléctrica.

      TABASCO

      Cerca de 34 familias de la costa de Paraíso, Tabasco, deberán ser reubicadas porque sus casas prácticamente fueron destruidas por el ingreso del mar los fuertes vientos que se presentaron en los últimos días por el frente frío.

      Durante un recorrido por la colonia el Pénjamo en Chiltepec y Paya Bruja, el gobernador, Javier May Rodríguez, afirmó que se mantiene un monitoreo de manera permanente de la costa, de cómo va avanzando y de las obras que se tienen que realizar.

      Esta será la segunda zona habitada que es desplazada por las condiciones climáticas, la primera comunidad fue el Bosque en el municipio de Centla.

      OAXACA

      En las regiones de la Sierra Norte y la Sierra Mazateca, en Oaxaca, las lluvias provocaron desgajamientos de cerros, daños en caminos y carreteras, así como cortes en el suministro de electricidad.

      Durante la madrugada de este lunes, el camino que comunica a Santa Cruz Tepetotutla fue interrumpido por un deslizamiento de tierra, y arrastró a un vehículo de profesores, aunque por fortuna no se reportaron víctimas. 

      Mientras que en pueblos de la Sierra Norte registran derrumbes en varias carreteras.

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