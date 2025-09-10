logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tratará CSP de evitar pensiones millonarias

Enviará al Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Tratará CSP de evitar pensiones millonarias

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en este periodo de sesiones del Congreso de la Unión enviará una iniciativa de reforma constitucional para evitar que se entreguen pensiones millonarias en el gobierno federal, como ocurre actualmente con extrabajadores de Pemex y Luz y Fuerza (LyFC), quienes reciben en algunos casos pensiones de un millón de pesos al mes.

La Mandataria federal indicó que su equipo analiza esta iniciativa porque no quieren afectar derechos laborales de los servidores públicos.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que estos recursos millonarios que se destinan a estas pensiones deben de ir al pueblo.

“Llama la atención como hay funcionarios de confianza a quienes le seguimos pagando un millón de pesos al mes de pensión, mientras hay trabajadores que no recibieron nada. A muchos de ellos ahora reciben (una pensión) por un decreto que hizo el presidente López Obrador a través del INDEP y se está buscando incorporar a otros trabajadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Le puedo adelantar: va a haber una iniciativa de reforma constitucional, porque se están analizando todos los derechos laborales para no afectar ningún derecho. Para ello solamente con la reforma constitucional, pues que ponga un límite a este abuso. O sea, ¿cómo es que una persona que trabajo por un tiempo ni siquiera algunos pocos años en Pemex y reciben 400 mil pesos mensuales o cómo es que los de Luz y Fuerza trabajaron y recibiendo un millón ¡un millón!”.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que estos recursos millonarios que se destinan a estas pensiones deben de ir al pueblo.

“Esos recursos tienen que ir a la gente. Nadie dice que se reduzca pensiones justas. Va haber una reforma constitucional, y se va a presentar en este periodo”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Violencia en Guerrero deja cinco muertos
Violencia en Guerrero deja cinco muertos

Violencia en Guerrero deja cinco muertos

SLP

El Universal

El atentado fue perpetrado por integrantes de una Policía Comunitaria

Proponen crear Consejo Aduanero
Proponen crear Consejo Aduanero

Proponen crear Consejo Aduanero

SLP

El Universal

Tratará CSP de evitar pensiones millonarias
Tratará CSP de evitar pensiones millonarias

Tratará CSP de evitar pensiones millonarias

SLP

El Universal

Enviará al Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional

Provocará “Mario” fuertes lluvias en el país
Provocará “Mario” fuertes lluvias en el país

Provocará “Mario” fuertes lluvias en el país

SLP

El Universal