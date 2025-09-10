Tratará CSP de evitar pensiones millonarias

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en este periodo de sesiones del Congreso de la Unión enviará una iniciativa de reforma constitucional para evitar que se entreguen pensiones millonarias en el gobierno federal, como ocurre actualmente con extrabajadores de Pemex y Luz y Fuerza (LyFC), quienes reciben en algunos casos pensiones de un millón de pesos al mes.

La Mandataria federal indicó que su equipo analiza esta iniciativa porque no quieren afectar derechos laborales de los servidores públicos.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que estos recursos millonarios que se destinan a estas pensiones deben de ir al pueblo.

“Llama la atención como hay funcionarios de confianza a quienes le seguimos pagando un millón de pesos al mes de pensión, mientras hay trabajadores que no recibieron nada. A muchos de ellos ahora reciben (una pensión) por un decreto que hizo el presidente López Obrador a través del INDEP y se está buscando incorporar a otros trabajadores.

“Le puedo adelantar: va a haber una iniciativa de reforma constitucional, porque se están analizando todos los derechos laborales para no afectar ningún derecho. Para ello solamente con la reforma constitucional, pues que ponga un límite a este abuso. O sea, ¿cómo es que una persona que trabajo por un tiempo ni siquiera algunos pocos años en Pemex y reciben 400 mil pesos mensuales o cómo es que los de Luz y Fuerza trabajaron y recibiendo un millón ¡un millón!”.

“Esos recursos tienen que ir a la gente. Nadie dice que se reduzca pensiones justas. Va haber una reforma constitucional, y se va a presentar en este periodo”.