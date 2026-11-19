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Únicamente daños materiales se registraron un choque contra objeto fijo de la lateral de la carretera a Matehuala, frente a la colonia Pavón y con dirección al Periférico Norte.

El reporte fue después de las 02:00 de la tarde, cuando el conductor de un Nissan Versa circulaba sobre carriles centrales del bulevar San Luis.

Al llegar a la altura de la colonia en mención, perdió el control del auto, se salió de carriles centrales hacia su derecha e impactó con un poste metálico de alumbrado público y terminó bloqueando el carril lateral en su totalidad.

Al sitio arribó el personal de Protección Civil de Soledad, quienes retiraron el poste para reabrir la circulación. El joven conductor no resultó lesionado.

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Peritos de la guardia civil de Soledad toman conocimiento del incidente.