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En su edición matutina de este jueves 19 de noviembre, fue publicado por el Ejecutivo federal el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.

Comisión nacional para evaluación de inversión extranjera

Señala una Comisión que será integrada por las Secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de la Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad y Protección Ciudadana; de Hacienda y Crédito Público; de Bienestar; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y Previsión Social, así como de Turismo y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Se podrá invitar a participar en las sesiones de la Comisión a aquellas autoridades y personas representantes de los sectores privado y social que tengan relación con los asuntos a tratar, quienes tendrán voz, pero no voto.

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Regulación y sanciones en materia de seguridad nacional

Añade que en las sesiones que se vayan a tratar asuntos en materia de seguridad nacional, serán invitadas permanentes las personas titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), del Centro Nacional de Inteligencia, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes también tendrán voz, pero no voto.

Destaca que por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49% del capital social de una sociedad mexicana, en la que el valor total de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general.

Por actividad económica debe incluir infraestructuras estratégicas, ya sean físicas o virtuales en las que se incluyen aquellas vinculadas con el sector energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa e instalaciones sensibles, así como de terrenos e inmuebles que sean indispensables para el uso de dichas infraestructuras.

También tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.

Además, el suministro de insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, así como seguridad alimentaria; el acceso a información sensible, en particular, datos personales, o la capacidad de controlar dicha información, y las demás actividades o sectores económicos análogos o de similar naturaleza que determina la Comisión mediante resolución general.

La Comisión resolverá determinar la inexistencia de riesgos o amenazas a la seguridad nacional como resultado de la evaluación realizada y, por tanto, declarar viable la adquisición de la sociedad mexicana por parte de la inversión extranjera; sujetar el proyecto de adquisición de la sociedad mexicana de que se trate por parte de la inversión extranjera a la modificación de dicho proyecto para la mitigación del riesgo, a cargo de las partes involucradas, o impedir la adquisición de la sociedad mexicana por parte de la inversión extranjera por seguridad nacional.

Al tratar asuntos en materia de seguridad, las personas integrantes de la Comisión nacional no podrán abstenerse de votar en la sesión respectiva, por lo que deberán pronunciarse en sentido favorable o en contra. Los acuerdos en sesiones donde se traten temas de seguridad nacional serán tomados por la mayoría de las personas integrantes de la Comisión.

En caso de que la inversión extranjera lleve a cabo actividades, adquisiciones o cualquier otro acto que para su realización requiera resolución favorable de la Comisión, se impondrá multa de mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En caso de que personas morales extranjeras realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana, sin haber obtenido previamente la autorización de la Secretaría, se impondrá multa de 500 a mil veces el valor diario de la UMA.

Señala que en caso de realizar actos en contravención a lo establecido en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias en materia de inversión neutra, se impondrá multas de 100 a 300 veces el valor diario de la UMA.