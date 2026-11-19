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El actor Alexander Haskin, quien participó en las series de Netflix "You" y "The Rookie", falleció a los 38 años.

Investigación policial tras muerte de Alexander Haskin

La tarde del 16 de noviembre, las autoridades de Santa Mónica, California, recibieron un reporte sobre un hombre en el agua, cerca del muelle, alrededor de las 16:00 horas. Los guardacostas lo localizaron durante una búsqueda submarina, pero, pese a los esfuerzos por rescatarlo, fue declarado muerto poco antes de las 17:00 horas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se confirmó su identidad. La causa de muerte quedó pendiente de determinación.

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Detalles confirmados sobre el incidente

Este martes, el portal TMZ informó que el Departamento de Policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del actor.

Según el medio, las autoridades indagan si se trató de un acto autoinfligido, luego de que Haskin presuntamente saltara desde el muelle y muriera ahogado en el océano.

Los primeros informes señalaban que Haskin había discutido con una mujer y que presuntamente la había abofeteado antes de lanzarse al agua. Sin embargo, un portavoz aclaró más tarde que los investigadores determinaron que el altercado fue infundado. Las cámaras de seguridad permitieron corroborar que el actor estaba solo antes de saltar.

Haskin, quien también participó en "Mayans M.C.", trabajaba como entrenador personal y nutricionista deportivo. Era veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se desempeñaba como actor de reparto.

Su padre, Dana Haskin, dijo a Los Angeles Times que su hijo era "polifacético" y lo describió como una persona "alegre", a quien le gustaba bromear.

También reveló que intercambiaron mensajes la mañana de su muerte y que el actor estaba ilusionado por las próximas vacaciones.