Monreal califica de protagonismo fugaz denuncia del PAN sobre INE
Monreal señala que la resolución del Tribunal Electoral podría acelerar la convocatoria para presidenta del INE.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, descalificó la demanda de juicio de protección de derechos político-electorales de la ciudadanía ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentada por el Grupo Parlamentario del PAN para exigir que se publique la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
"Una diferencia política no debe convertirse desde el primer momento en una controversia judicial. Sostengo, el resultado de acudir al tribunal electoral es respetable y entiendo que tiene efectos de protagonismo fugaz político, pero no tiene consistencia en un acuerdo que le sirva a la democracia, puede servir ahorita mediáticamente y en la nota, pero díganme: ¿qué propósitos logrará? Ninguno, más que acelerar una decisión que se tomará como establece la ley y la Constitución", dijo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Señaló que ahora, la Cámara de Diputados deberá esperar a que el Tribunal Electoral emita una resolución para que se apruebe la emisión de la convocatoria del INE, y ésta sea aprobada por la mayoría.
"Hoy, si me mandata el tribunal en 20 días, probablemente todo se tenga que resolver por mayoría, como yo no quería, como yo no deseaba, pero tenemos que cumplir un mandato judicial probable, es lo que me imagino que puede suceder", expresó.
no te pierdas estas noticias
Monreal califica de protagonismo fugaz denuncia del PAN sobre INE
El Universal
Monreal señala que la resolución del Tribunal Electoral podría acelerar la convocatoria para presidenta del INE.
México y Cuba alistan Interparlamentaria
El Universal
El Senado mexicano busca también reactivar el diálogo legislativo con Canadá y Estados Unidos como parte de su estrategia.
Benito Taibo sale de Radio UNAM
El Universal
Cambios se harán efectivos en enero de 2027 tras auditorías en ambas instituciones universitarias.