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Luego de tres años de interrupción, México y Cuba reactivarán sus reuniones interparlamentarias, con la celebración de la XVIII Cumbre Interparlamentaria, en la que legisladores de ambos países buscarán fortalecer la cooperación bilateral en materia de salud, economía, cultura, ciencia y deporte.

Entrevistado en la Vieja Casona de Xicoténcatl, donde se reunió con una delegación de diputados cubanos y el embajador de la isla caribeña en México, Eugenio Martínez Enríquez, junto al presidente del Senado, informó que todo está listo para que este viernes y sábado se realice el encuentro.

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Higinio Martínez adelantó que el Senado también busca reactivar los mecanismos de diálogo interparlamentario con Canadá y Estados Unidos, como parte de una estrategia para fortalecer las relaciones legislativas con los principales socios de México.Informó que ya sostuvo una reunión con el embajador canadiense para plantear la posibilidad de organizar un encuentro entre legisladores de ambos países, con el apoyo de la representación diplomática.En cuanto a Estados Unidos, señaló que iniciará las gestiones para solicitar una reunión con el embajador, Ronald Johnson, aunque aclaró que será necesario esperar a que en enero entre en funciones la nueva integración del Senado y de la Cámara de Representantes estadounidenses, a fin de establecer los contactos parlamentarios correspondientes.Sobre la interparlamentaria con Cuba, el legislador explicó que la última reunión se llevó a cabo en La Habana, cuando él encabezó la representación mexicana como senador, y aunque el mecanismo contempla encuentros alternados entre ambos países, diversas dificultades impidieron que México organizara la siguiente edición en el tiempo previsto."Se ha retrasado, si no me equivoco, tres años, por distintas razones, hasta que la pudimos reactivar, razones que tienen que ver con ambos países", señaló.Martínez Miranda destacó que el propósito de estas reuniones es intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés común y establecer compromisos que permitan mantener y ampliar la colaboración entre México y Cuba.-----Los temas sobre la mesa en reunión México-CubaEntre los temas que estarán sobre la mesa mencionó la cooperación económica, cultural, deportiva, científica y, particularmente, en materia de salud, donde ambos países mantienen intercambios y posibilidades de colaboración.Explicó que al tratarse de un mecanismo parlamentario los acuerdos no corresponden directamente a decisiones de los gobiernos, sino a compromisos y posicionamientos de los representantes legislativos, que al término de los trabajos podrían quedar plasmados en una declaración conjunta.El presidente del Senado adelantó que uno de los principales resultados que esperan alcanzar es un pronunciamiento para ratificar la voluntad de continuar trabajando conjuntamente en los distintos ámbitos de interés bilateral.Subrayó que existe una buena relación entre los gobiernos de México y Cuba, así como entre sus pueblos, por lo que consideró importante mantener abiertos los canales institucionales de comunicación.Por su parte, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, celebró la reactivación de este mecanismo y sostuvo que la realización del encuentro representa una señal de la cercanía entre ambas naciones."México y Cuba son dos países hermanos, unidos", expresó al ser cuestionado sobre el significado de recuperar las reuniones interparlamentarias.El diplomático confirmó que fue posible acordar una agenda y coordinar los tiempos de ambos parlamentos para concretar la reunión, en la que participarán distintas comisiones legislativas encargadas de abordar asuntos de interés para los grupos parlamentarios de los dos países.Precisó que los trabajos contemplan temas económicos, culturales y de salud, entre otros rubros de la relación bilateral.