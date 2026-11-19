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El escritor Benito Taibo será sustituido por la investigadora y gestora cultural Cinthya García Leyva, al frente de la Dirección General de Radio UNAM, y el cineasta y biólogo Iván Trujillo deja la Dirección General de Televisión Universitaria (TVUNAM), cargo que asumirá la productora Guadalupe Alonso. Estos cambios se harán efectivos a partir del próximo 16 de enero de 2027, y se dan luego de que ambas instituciones fueran auditadas en meses pasados, tal como afirmó la coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán en agosto pasado al inaugurar la FILuni, luego de que EL UNIVERSAL documentara abuso de gastos en la gestión de Benito Taibo en Radio UNAM.

La salida de ambos funcionarios universitarios fueron dado a conocer esta tarde a través de un comunicado emitido por Difusión Cultural de la UNAM, que señala que los nuevos nombramientos "buscan fortalecer las capacidades y el desempeño de estos medios de comunicación universitarios, consolidar su función social y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de proyectos que amplíen su alcance, relevancia e incidencia en la vida pública del país".

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Además, aseguran, responden a la determinación institucional de incorporar nuevas perspectivas, renovar enfoques de trabajo e impulsar condiciones que contribuyan a establecer objetivos con un mayor impacto en la comunidad universitaria, así como en diversos sectores de la sociedad.El texto señala que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomeli Vanegas, en acuerdo con la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán, designan a los nuevos funcionarios y apuntan: "CulturaUNAM reconoce el trabajo de Iván Trujillo y de Benito Taibo al frente de ambas instituciones. Agradece las contribuciones que, desde sus respectivas gestiones, realizaron para el fortalecimiento de estos proyectos".Con las designaciones habrá cambios en otras áreas del Subsistema de Difusión Cultural que forman parte de CulturaUNAM. El curador y antropólogo Pablo Landa asumirá la dirección de Casa del Lago, responsabilidad que encabezó García Leyva durante siete años; la escritora Juana Inés Dehesa estará al frente de Casa Universitaria del Libro (Casul), cargo que desempeñó Alonso durante seis años; y la Dirección General de Artes Visuales (DiGav) nombra a la curadora e investigadora Pilar García como directora del Museo Experimental El Eco, titularidad que ocupó Landa desde 2022.------¿Quién es Guadalupe Alonso?Guadalupe Alonso, que será la responsable de Radio UNAM, es periodista y productora de televisión. Fue subdirectora de información en TV UNAM de 2004 a 2016, donde estuvo a cargo de la barra de programas informativos y programación especial, y directora de noticias en Canal 22, de 1993 a 2000 y de 2015 a 2022. Por su parte, Cinthya García Leyva, que llega a TVUNAM es maestra y doctora en Literatura Comparada por la UNAM, investigadora y gestora cultural. En las últimas dos décadas ha enfocado su labor en prácticas interdisciplinarias e intermediales, así como en la investigación sobre relaciones políticas y poéticas entre sonido y lenguaje.En agosto pasado, Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM reconoció que sí, que Radio UNAM depende de su dirección, pero "las decisiones que toman son autónomas y se rigen bajo la legislación universitaria, Radio UNAM y TV UNAM tienen en este momento una auditoría y la están efectuando de acuerdo a la legislación", dijo entonces.