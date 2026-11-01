Grecia Quiroz no se baja: apunta a 2027 y exige justicia por Manzo

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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ha reafirmado su determinación de continuar con su carrera política a un año del asesinato de su esposo, Carlos Manzo. En una reciente entrevista, Quiroz comentó que los ataques dirigidos hacia su vida privada y los señalamientos de algunos familiares del exalcalde no la desmotivarán. A sus 36 años, lidera el Movimiento del Sombrero, el cual ha expandido su presencia a 27 estados del país, y no descarta postularse para un nuevo puesto de elección popular en las próximas elecciones de 2027.

Quiroz mencionó que su experiencia en este último año ha sido dura, tanto a nivel personal como familiar. En el espacio donde se llevó a cabo la entrevista, se observaba un altar en memoria de Manzo, realizado con flores de cempasúchil y elementos naturales. La alcaldesa expresó que las acusaciones sobre su relación con Manzo son distracciones que desvían la atención del verdadero objetivo de esclarecer el homicidio de su esposo.

A lo largo de su mandato, ha enfrentado un ambiente de confrontación política, lo que ha impactado la forma en que se conecta con la comunidad. La alcaldesa reconoció que ha tenido que ajustar sus interacciones debido a protocolos de seguridad, lo que ha sido un cambio significativo en su relación con los ciudadanos de Uruapan. En este sentido, admitió que no puede evitar sentir miedo, especialmente pensando en sus hijos y en una posible amenaza a su seguridad.

El Movimiento del Sombrero, que surgió como una iniciativa comunitaria antes de que Manzo asumiera la presidencia municipal, ahora tiene proyección nacional. Aunque Quiroz ha considerado la posibilidad de convertir este movimiento en un partido político, aclaró que aún no se ha tomado una decisión al respecto. Destacó que su enfoque inmediato se basa en fortalecer el movimiento en Michoacán.

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Por otro lado, la alcaldesa subrayó que tendrá que tomar una decisión sobre sus futuras aspiraciones políticas en un plazo aproximado de mes y medio, y que esta consulta será extensiva a los miembros del movimiento y a los ciudadanos. Quiroz también subrayó su deseo de dedicar un mensaje a su esposo, reflexionando sobre el impacto que su ausencia ha tenido en su familia y en su labor pública.

A lo largo de este año, Quiroz ha expresado su preocupación por la falta de avances en la investigación del asesinato de Manzo, cuestionando por qué la Fiscalía General de la República no ha asumido el caso a pesar de las solicitudes que ha presentado. En un contexto donde la vinculación de su asesinato con posibles elementos de la delincuencia organizada ha sido insinuada, la alcaldesa continúa exigiendo respuestas y esclarecimiento sobre la situación.