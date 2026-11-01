Golf con causa: Doctor´s open 2026

La convivencia entre colegas y la posibilidad de contribuir a causas sociales marcaron la cuarta edición del Torneo de Golf Día del Médico, una iniciativa que comenzó como una reunión entre amigos y que este año alcanzó la participación de 52 médicos.

Los organizadores, los doctores Ricardo Berrones y José Barrera, explicaron que el encuentro surgió como una oportunidad para compartir fuera de la jornada laboral y disfrutar de una afición en común: el golf.

Lo que comenzó con apenas seis participantes ha crecido año con año, impulsado también por la incorporación de patrocinadores, resaltando el hecho de que, desde su segunda edición, el torneo adquirió un sentido social mediante el apoyo a distintas organizaciones.

Para este año, los organizadores contemplaron beneficiar a tres instituciones: la Fundación Paso por Paso, el Club de Niños de San Luis y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).

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Asimismo, agradecieron la participación de sus colegas y el respaldo de los patrocinadores, cuya presencia, indicaron, prácticamente se duplicó respecto al año anterior.