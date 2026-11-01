Salgado Ambros encabezará fiscalía de desaparición forzada en la FGR

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María Sol Berenice Salgado Ambros asumirá el 17 de noviembre la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con la FGR, Salgado Ambros posee una amplia trayectoria en la investigación de desapariciones, la búsqueda de personas y la atención a víctimas. La institución, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, destacó que su experiencia fortalecerá las capacidades institucionales, apoyará el desarrollo de labores investigativas y mejorará la coordinación interinstitucional frente a estos delitos.

Según su currículum, María Sol Berenice Salgado Ambros ha ocupado diversos cargos en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En particular, en la Fiscalía del Estado de México, participó en la investigación relacionada con violaciones a derechos humanos durante la represión a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el municipio de Atenco, quienes protestaban contra la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Además, fue la primera mujer en estar al frente de la fiscalía especializada en la investigación y persecución de delitos de desaparición forzada de personas.

Salgado Ambros también fue Comisionada de Búsqueda de Personas en el Estado de México y ocupó el cargo de directora general adjunta de Fomento y Políticas Públicas para la Cultura de la No Violencia en la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). En la anterior Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se desempeñó primero como Directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y luego como Directora del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. En la PGR, fue subdirectora operativa en materia de Trata de Personas, donde supervisó a agentes del Ministerio Público de la Federación en casos especiales.

Salgado Ambros es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde también obtuvo una maestría en Derecho. Además, cuenta con un doctorado en Derecho por una universidad en España y recibió un doctorado Honoris Causa del Claustro Doctoral Iberoamericano, premio que reconoce su trabajo en pro de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.

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