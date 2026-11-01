Sheinbaum y gobernadores del PAN supervisan tren Querétaro-Irapuato

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó recientemente las obras del Tren Querétaro-Irapuato, junto con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, ambos del Partido Acción Nacional (PAN). Durante su visita, la mandataria federal destacó la importancia del trabajo conjunto a pesar de las diferencias políticas, subrayando que la colaboración es crucial para el progreso del país.

El Tren Querétaro-Irapuato, que abarcará 102 kilómetros y contará con cinco estaciones:

Apaseo el Grande

Celaya

Cortazar/ Villagrán

Salamanca

E Irapuato, presenta hasta el momento un avance del 24.71%.

Sheinbaum relacionó este desarrollo con el crecimiento económico del país, mencionando el Programa de Vivienda para el Bienestar como un factor clave. La presidenta indicó que estos proyectos generan una considerable cantidad de empleos y forman cadenas de valor que impactan positivamente en la economía nacional.

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Recientemente, se reportó que la economía mexicana creció un 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sheinbaum enfatizó que las expectativas de crecimiento eran más bajas y aseguró que las obras públicas y los proyectos de vivienda han jugado un papel crucial en el aumento del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, la mandataria mencionó que el proyecto ferroviario del gobierno planea establecer 2,500 kilómetros de vías tanto para pasajeros como para carga a lo largo de su administración. Hizo énfasis en los trenes de conexión entre Ciudad de México y Querétaro, que se espera disminuirán significativamente el tiempo de viaje, aliviando el congestionamiento habitual de las carreteras.

El director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous, detalló que la obra incluye:

10 Viaductos de 6 kilómetros

de Un túnel de 1.5 km

13 Estructuras viales.

Actualmente, la construcción genera 3,365 empleos directos y 5,700 indirectos, proyectando beneficiar a más de 2 millones de personas en ambas entidades.

Efraín Deschamps Gutiérrez de Velasco, encargado de la Unidad de Construcción de la ATTRAPI, informó sobre el avance del viaducto Basurero, que ya cuenta con un 86.15% de progreso. Asimismo, destacó la relevancia del viaducto Celaya, el más largo del proyecto, que servirá de conexión entre la salida urbana y la zona industrial de la ciudad.

En términos de fabricación, los convoyes están siendo producidos por la empresa Alstom en Ciudad Sahagún, Hidalgo, quienes cada uno alcanzarán los 100 metros de longitud y podrán acoplarse según sea necesario. En total, el proyecto avanza con un progreso global del 25%, enfocado en el desarrollo de las estructuras críticas para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.