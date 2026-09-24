Palacio de Bellas Artes cambia acceso y se blinda ante marchas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- A través de sus cuentas oficiales, el Palacio de Bellas Artes informó al público que el acceso al recinto será por la calle Angela Peralta hasta nuevo aviso.

Cambio de acceso en Palacio Bellas Artes 2026

En la publicación se invita a los usuarios a tomar previsiones y se anexa un plano que permite identificar la entrada disponible.

"A partir del 24 de septiembre y hasta nuevo aviso, el acceso a exposiciones y actividades artísticas programadas en el Palacio de Bellas Artes se realizará por la calle Angela Peralta, casi esquina con avenida Hidalgo", se lee en la tarjeta informativa.

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Palacio Bellas Artes se blinda ante próximas marchas

Hoy, alrededor de la una de la tarde, pudo verse a los trabajadores colocando muros de vallas metálicas para proteger el recinto.

Cada año, las vallas se colocan en la víspera de grandes marchas. La más inmediata será el día 26 por los 43 de Ayotzinapa, así como la del 2 de octubre.