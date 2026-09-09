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Asesinan a dos hombres en hotel de Mazatlán

El ataque ocurrió en la colonia Palos Prietos; las autoridades y el ejército respondieron sin lograr detener a los agresores.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:53 p.m.
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Asesinan a dos hombres en hotel de Mazatlán
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      CULIACÁN, Sin., septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- En un ataque al interior de una de las habitaciones de un hotel, ubicado sobre la avenida del Mar, en Mazatlán, dos hombres fueron asesinados a balazos, una de las víctimas, identificado en forma extraoficial como Alfredo "N", presuntamente forma parte de la Guardia Nacional.

      Ataque armado en hotel de Mazatlán

      La madrugada de este miércoles se emitió las alertas a los cuerpos de seguridad municipal, estatal y al ejército, sobre disparos de armas de fuego, en una de las habitaciones de un hotel que se ubica en la colonia Palos Prietos, del puerto.

      De acuerdo a los datos que fueron recabados, los dos huéspedes que se encontraban en una de las habitaciones fueron atacados a balazos por personas desconocidas, los cuales huyeron del lugar luego del atentado.

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      Investigación y acciones de la autoridad

      Al parecer una de las víctimas del atentado, con graves heridas en su cuerpo, llegó a pedir ayuda a la recepción, donde falleció, por lo que el personal del hotel llamó a las líneas de emergencia para notificar del hecho, por lo que se movilizaron las corporaciones policiacas y el ejército, sin lograr detener a los atacantes.

      En el lugar de los hechos, los peritos e investigadores de la Fiscalía General del estado recopilaron cascajos percutidos de armas de fuego, evidencias y testimonios y el posible nombre de uno de los muertos, Alfredo "N", al que se le identificó en forma extraoficial como miembro de la Guardia Nacional.

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