Asesinan a dos hombres en hotel de Mazatlán
El ataque ocurrió en la colonia Palos Prietos; las autoridades y el ejército respondieron sin lograr detener a los agresores.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CULIACÁN, Sin., septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- En un ataque al interior de una de las habitaciones de un hotel, ubicado sobre la avenida del Mar, en Mazatlán, dos hombres fueron asesinados a balazos, una de las víctimas, identificado en forma extraoficial como Alfredo "N", presuntamente forma parte de la Guardia Nacional.
Ataque armado en hotel de Mazatlán
La madrugada de este miércoles se emitió las alertas a los cuerpos de seguridad municipal, estatal y al ejército, sobre disparos de armas de fuego, en una de las habitaciones de un hotel que se ubica en la colonia Palos Prietos, del puerto.
De acuerdo a los datos que fueron recabados, los dos huéspedes que se encontraban en una de las habitaciones fueron atacados a balazos por personas desconocidas, los cuales huyeron del lugar luego del atentado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Investigación y acciones de la autoridad
Al parecer una de las víctimas del atentado, con graves heridas en su cuerpo, llegó a pedir ayuda a la recepción, donde falleció, por lo que el personal del hotel llamó a las líneas de emergencia para notificar del hecho, por lo que se movilizaron las corporaciones policiacas y el ejército, sin lograr detener a los atacantes.
En el lugar de los hechos, los peritos e investigadores de la Fiscalía General del estado recopilaron cascajos percutidos de armas de fuego, evidencias y testimonios y el posible nombre de uno de los muertos, Alfredo "N", al que se le identificó en forma extraoficial como miembro de la Guardia Nacional.
no te pierdas estas noticias
Asesinan a dos hombres en hotel de Mazatlán
El Universal
El ataque ocurrió en la colonia Palos Prietos; las autoridades y el ejército respondieron sin lograr detener a los agresores.
Manuel Velasco descarta riesgos a reforma de doble nacionalidad
El Universal
El senador destacó que quien aspire a cargos públicos debe elegir la nacionalidad mexicana.
Gobierno federal va por embargar mercancía importada
El Universal
La iniciativa busca proteger la recaudación fiscal y a productores nacionales frente a prácticas de subvaluación.