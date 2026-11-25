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Comienza una nueva Liguilla del futbol mexicano y el partido atractivo del día es la visita de las Águilas del América al Gigante de Acero para enfrentar a los Rayados de Monterrey, en la ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026.

América busca romper mala racha en Monterrey

Los azulcrema, con más dudas que certezas previo a la Fiesta Grande, buscan pegar primero en la Sultana del Norte, ante uno de sus últimos verdugos en los últimos años. Fue precisamente en el Apertura 2025 cuando Monterrey echó en esta misma instancia a los de Coapa.

América llega con una mala racha de cinco partidos sin victoria y esta noche buscarán cortarla ante el equipo de Matías Almeyda; en fase regular empataron a un gol en el estadio Azteca.

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Cambios en portería para Rayados en partido clave

Por su parte, el cuadro regio no gana en el estadio BBVA desde el 18 de octubre, cuando venció (2-1) a los Tuzos de Pachuca en actividad de la Jornada 12. Con 27 puntos lograron colarse en la sexta posición.

Se espera que Guillermo Almada realice modificaciones para esta noche y la más destacada es la de Rodolfo Cota, quien regresará al arco después de las malas exhibiciones de Luis Ángel Malagón en los últimos partidos.

Las Águilas del América inician su camino en esta Liguilla frente a los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero y aquí te contamos los detalles para ver el juego de ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026.

Fecha: Miércoles, 25 de noviembre.

Horario: 21:10 (tiempo del centro de México).

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, LayvTime YouTube.