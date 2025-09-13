logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ampliará la Marina puerto de Dos Bocas

Por El Universal

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Ampliará la Marina puerto de Dos Bocas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Marina (Semar) inyectó 9 mil 242 millones 388 mil pesos (490 millones de dólares, aproximadamente) más para realizar obras de ampliación del puerto de Dos Bocas para superar “las limitaciones actuales” que podrían afectar la operación de la refinería del mismo nombre.

“Sin una expansión se prevén cuellos de botella en las operaciones de carga y descarga, lo que podría traducirse en demoras, aumento en los costos logísticos, congestión portuaria y riesgo de interrupciones en la cadena de suministro”, refiere el documento de adjudicación.

La obra se le adjudicó directamente —mediante el contrato ASIPONADBO-OP-004/25— a la empresa Pegsa Construcciones, misma que ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por incurrir en irregularidades, como aceptar pagos en exceso en obras contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ampliar la Carretera Coatzacoalcos-Tuxtla Gutiérrez, en Veracruz, en 2020 (auditoría 2019-0-09100-22-0288-2020).

También por simular competencia en el concurso de licitación para remodelar el estadio “Luis ‘Pirata’ Fuente”, en 2022, al participar Pegsa contra otra empresa que se encontraba vinculada por un socio común.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Semar firmó el contrato el 5 de agosto y los trabajos se iniciaron seis días después, y justificó la adjudicación directa señalando que la infraestructura se necesita “a la inmediatez posible”, y si lo hubiera hecho por licitación pública “el tiempo estimado desde el inicio hasta la formalización del contrato de la licitación asciende a 60-90 días como mínimo”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exfiscal asume la tarea de buscar a desaparecidos
Exfiscal asume la tarea de buscar a desaparecidos

Exfiscal asume la tarea de buscar a desaparecidos

SLP

El Universal

Habrá más detenidos por huachicol fiscal
Habrá más detenidos por huachicol fiscal

Habrá más detenidos por huachicol fiscal

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las investigaciones siguen su curso

Ampliará la Marina puerto de Dos Bocas
Ampliará la Marina puerto de Dos Bocas

Ampliará la Marina puerto de Dos Bocas

SLP

El Universal

Deja Mario, saldo blanco en Guerrero
Deja Mario, saldo blanco en Guerrero

Deja Mario, saldo blanco en Guerrero

SLP

El Universal