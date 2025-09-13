Ampliará la Marina puerto de Dos Bocas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Marina (Semar) inyectó 9 mil 242 millones 388 mil pesos (490 millones de dólares, aproximadamente) más para realizar obras de ampliación del puerto de Dos Bocas para superar “las limitaciones actuales” que podrían afectar la operación de la refinería del mismo nombre.

“Sin una expansión se prevén cuellos de botella en las operaciones de carga y descarga, lo que podría traducirse en demoras, aumento en los costos logísticos, congestión portuaria y riesgo de interrupciones en la cadena de suministro”, refiere el documento de adjudicación.

La obra se le adjudicó directamente —mediante el contrato ASIPONADBO-OP-004/25— a la empresa Pegsa Construcciones, misma que ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por incurrir en irregularidades, como aceptar pagos en exceso en obras contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ampliar la Carretera Coatzacoalcos-Tuxtla Gutiérrez, en Veracruz, en 2020 (auditoría 2019-0-09100-22-0288-2020).

También por simular competencia en el concurso de licitación para remodelar el estadio “Luis ‘Pirata’ Fuente”, en 2022, al participar Pegsa contra otra empresa que se encontraba vinculada por un socio común.

La Semar firmó el contrato el 5 de agosto y los trabajos se iniciaron seis días después, y justificó la adjudicación directa señalando que la infraestructura se necesita “a la inmediatez posible”, y si lo hubiera hecho por licitación pública “el tiempo estimado desde el inicio hasta la formalización del contrato de la licitación asciende a 60-90 días como mínimo”.