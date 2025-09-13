Deja Mario, saldo blanco en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro.- Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Mario dejaron inundaciones, encharcamientos, caídas de árboles, postes, cortes de energía eléctrica y de la señal de celular, así como la suspensión de clases.

Este viernes, la depresión tropical se convirtió en tormenta tropical y se ubicó en los límites de Guerrero y Michoacán.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno meteorológico se ubicó este viernes a unos 130 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero y a 90 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Indicó que presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento a 22 km/h.

Desde el miércoles por la noche, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) suspendió clases en todos los niveles educativos en todo el estado por el arribo de la entonces depresión tropical 13-E. Sin embargo, las lluvias comenzaron hasta el jueves.

En Acapulco y Zihuatanejo se presentaron lluvias intensas y fuertes vientos lo que provocó la caída de árboles, además de encharcamientos e inundaciones. En Acapulco también se registraron derrumbes en la avenida Escénica que comunica a la Costera Miguel Alemán y la zona Diamante del puerto.

Tanto en Acapulco como en Zihuatanejo la Capitanía del Puerto cerró la navegación.

En municipios de la Costa Grande por la tarde del jueves se registraron lluvias intensas que se prolongaron hasta la madrugada. En esta región se cayó el servicio de telefonía e internet.