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Hallan 7 cuerpos dentro de socavón en Villagrán

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Hallan 7 cuerpos dentro de socavón en Villagrán
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      Villagrán, Gto.- Una célula de peritos forenses exhumó los restos de siete personas de un socavón que era usado como basurero en la comunidad Santa Rosa de Lima, cuna del cártel que lleva ese nombre, en el municipio de Villagrán.

      Las víctimas estaban a más de cuatro metros de profundidad en el socavón que era usado como tiradero de desechos de basura, cerca de campos de cultivo y en las inmediaciones de un plantel educativo.

      El fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó el hallazgo de siete personas que en diversos periodos fueron arrojadas a esa fosa clandestina.

      Expuso que los restos de algunas personas son de "larga data", por lo que no es sencilla su identificación. Los trabajos de búsqueda en el perímetro comenzaron hace unos días con apoyo de colectivos de buscadoras. En el sitio perecen corporaciones de Seguridad locales y federales y siguen los rastreos en la búsqueda.

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      Por otra parte, el titular de la fiscalía dio a conocer la detención de Irving Joel "N", propietario de la agencia de viaje Go Traveling Bajío, quien presuntamente defraudó a 209 personas por un monto superior a los 15 millones de pesos. El detenido supuestamente cobró paquetes vacacionales a sus clientes sin cumplir con los servicios.

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