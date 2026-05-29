CNDH emite recomendación a IMSS Bienestar

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CIUDAD DE MÉXICO. mayo 29 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al IMSS Bienestar por la muerte de una persona privada de la libertad que no recibió atención médica adecuada en el Hospital General de Guasave, Sinaloa, luego de ser trasladada desde el Centro Federal de Reinserción Social No. 8 "Nor-Poniente" por una crisis de presión arterial alta.

De acuerdo con el organismo nacional, la víctima ingresó al área de Urgencias los días 4 y 5 de diciembre de 2024. Sin embargo, el personal médico omitió realizar valoraciones neurológicas indispensables para detectar posibles daños cerebrales, además de no solicitar atención urgente de especialistas en Neurología y Terapia Intensiva.

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La CNDH documentó que tampoco se suministraron medicamentos para controlar la presión arterial de manera adecuada, lo que derivó en un retraso en la atención y agravó el estado de salud del paciente, quien presentaba un sangrado cerebral que no fue detectado ni tratado oportunamente.El organismo señaló que la víctima fue atendida por dos médicos adscritos al servicio de Urgencias y tres internas de pregrado, y concluyó que existieron omisiones tanto del personal responsable directo como de quienes debían supervisar la atención médica.Ante ello, la CNDH recomendó al IMSS Bienestar colaborar en la denuncia administrativa que presentará contra los dos médicos involucrados ante el Órgano Interno de Control, para que se determine si existen responsabilidades administrativas.Asimismo, pidió implementar procesos de profesionalización dirigidos al personal del área de Urgencias del Hospital General de Guasave y emitir una circular para reforzar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la protección del derecho humano a la salud.