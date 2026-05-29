EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Con una velada llena de creatividad, inspiración y diálogo con expertos internacionales, el Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí celebró con éxito "White Dinner", un encuentro diseñado para acercar a jóvenes y sus familias al futuro profesional de las industrias creativas y presentar los proyectos especiales de sus nuevas carreras de Arquitectura y Comunicación y Producción Digital.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del campus y reunió a estudiantes interesados en desarrollar su talento en áreas vinculadas con la comunicación, el diseño, la producción audiovisual y la arquitectura, en un ambiente de convivencia y networking que permitió conocer de cerca las oportunidades académicas y profesionales que ofrece el Tec de Monterrey.

Las y los asistentes descubrieron las alianzas estratégicas de la universidad con empresas líderes, así como proyectos globales y experiencias internacionales que fortalecen la formación de las nuevas generaciones creativas.

La noche contó con la participación especial de Cris Raicovi, reconocida productora audiovisual y colaboradora de Netflix, quien compartió su experiencia dentro de la industria del entretenimiento y habló sobre la evolución de los contenidos digitales, las nuevas narrativas y el impacto global de las plataformas audiovisuales.

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Asimismo, Rodrigo Marván, director ejecutivo de Marván Arquitectos, conversó sobre las tendencias que están transformando la arquitectura contemporánea y la importancia de crear espacios innovadores que respondan a las necesidades sociales y culturales actuales.

Las y los asistentes, que acudieron conforme al código de vestimenta en blanco, se retrataron y obtuvieron como parte de su experiencia, fotografías instantáneas para recordar este evento en el Campus San Luis Potosí. Además disfrutaron de una cena y un brindis especial con el banderazo de inicio de las nuevas carreras para las y los nuevos alumnos.

Con iniciativas como White Dinner, el Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí reafirma su compromiso con la formación de líderes capaces de transformar su entorno a través de la innovación, la creatividad y la conexión con las industrias globales

Para conocer más sobre la oferta educativa, nuevas carreras y oportunidades académicas del campus, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales como @teccampusslp o comunicarse al 444 411 2460.