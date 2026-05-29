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"Tala" Rangel pide creer que México puede ser campeón del Mundo

Raúl Rangel resalta la influencia positiva de Guillermo Ochoa en su crecimiento profesional en el Tricolor.

Por El Universal

Mayo 29, 2026 04:25 p.m.
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Tala Rangel pide creer que México puede ser campeón del Mundo
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      Raúl Rangel está a días de disputar su primera Copa del Mundo, pero el arquero de las Chivas sueña en grande. No teme al reto que representa cuidar el arco de la Selección Mexicana.

      Raúl Rangel confía en su titularidad para el Mundial 2026

      El arquero de 26 años deja en manos de Javier Aguirre su futuro en este Mundial 2026, pero lo que sí sabe, es que México tiene argumentos para creer en ser campeón del mundo.

      "Yo sí creo y espero llegar a ser campeón con México. Es algo que debemos empezar a creer, a sentir como mexicanos, a tener en mente que México puede llegar a estas instancias", lanzó durante el Media Day del Tricolor en Pasadena, California.

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      El Tala Rangel sabe que la competencia en el arco es fuerte, principalmente por la presencia del histórico Guillermo Ochoa; sin embargo, él se ve titular el próximo 11 de junio en la inauguración de la justa mundialista, frente a la Selección de Sudáfrica.

      "Yo realmente sí me veo jugando. No puedo pensar en algo menor que eso porque eso significaría que me estoy relajando, entonces no me gusta relajarme en ningún momento y trato de dar mi 100 cada día. Que tenga lo que tenga que pasar, al final ya es decisión del técnico", aseveró el meta rojiblanco.

      Influencia de Guillermo Ochoa en Raúl Rangel

      Más allá de la sana competencia o de la rivalidad que pueda existir en la disputa por quedarse con el arco de la Selección Mexicana, Raúl Rangel asegura que tener a Guillermo Ochoa le ha servido para aprender y crecer en el Tricolor.

      "Le he aprendido mucho esa serenidad, esa resiliencia que tiene en los momentos importantes, contra rivales fuertes y eso es lo que más le trato de aprender. Él me dijo que siguiera trabajando, que no me relaje, son cosas que como compañeros nos decimos", concluyó el Tala.

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