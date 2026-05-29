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Refuerzan vigilancia en escuelas por temporada de lluvias

La dependencia pidió reportar daños con fotos o videos para agilizar la atención.

Por Pulso Online

Mayo 29, 2026 07:21 p.m.
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Refuerzan vigilancia en escuelas por temporada de lluvias
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      El Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) mantiene vigilancia y atención a reportes por posibles afectaciones en planteles escolares, derivadas de las lluvias registradas en distintas regiones de San Luis Potosí.

      La dependencia informó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) para dar seguimiento a daños o riesgos en escuelas, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

      El IEIFE señaló que la atención se enfoca en preservar la continuidad de las actividades académicas y responder ante cualquier contingencia que pudiera presentarse durante la temporada de lluvias.

      Para reportar afectaciones en planteles educativos, se encuentran disponibles el teléfono 444 825 2300 y los correos controlygestion@ieifeslp.gob.mx y direcciongeneral@ieifeslp.gob.mx.

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      La dependencia pidió acompañar los reportes con evidencia fotográfica o en video, para agilizar la revisión y atención de los casos.

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