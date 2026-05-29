Advierten aumento del vapeo entre adolescentes
Autoridades sanitarias advierten que jóvenes sustituyen el cigarro por vapeadores.
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Ciudad Valles.- El consumo de tabaco entre adolescentes ya no se presenta principalmente mediante cigarrillos tradicionales, sino a través de vapeadores, advirtió Eulalia del Carmen López, encargada del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria V.
La funcionaria señaló que, aunque el cigarro convencional ha dejado de ser atractivo para muchos jóvenes, incluidos adolescentes e incluso menores de primaria, el uso de dispositivos electrónicos se ha convertido en una nueva forma de consumo de nicotina.
Recordó que el 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco y subrayó que el vapeo está prohibido en México desde 2022, además de que puede generar efectos tóxicos y daños similares a los del tabaco tradicional.
Guerra contra vapeo
"Los que decían ser progresistas resultaron los más prohibicionistas. Sin evidencia científica y sin argumentos van a criminalizar toda actividad relacionada con los vapeadores". ...
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López pidió a madres y padres de familia mantenerse atentos a las mochilas y objetos personales de sus hijos, ya que estos dispositivos pueden pasar desapercibidos con facilidad.
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