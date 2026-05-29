El ajolote se retiró del Estadio por cuestiones de protección civil

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- El retiro del ajolote con penacho de Quetzalcóatl de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México no tuvo que ver con la FIFA y se retiró por cuestiones de Protección Civil debido a que era mucha gente la que se acercaba a tomarse fotografías con la figura, aseveró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

"Nosotros lo retiramos, no de ahorita, sino después del 28 de marzo que se llevó a cabo el primer partido porque era muchísima gente que se tomaba fotos con el ajolote, era mucha gente y estaba propiciando problemas de Protección Civil en el lugar que lo pusimos", dijo.

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Al advertir que la figura del ajolote con la que el Gobierno de la CDMX ha promocionado obras y actividades relacionadas con el Mundial, salió antes que la FIFA mostrara las mascotas oficiales para la justa deportiva, la mandataria capitalina afirmó que en próximos días acudirá a reinstalar el ajolote "con bombo y platillo" en otro punto, también en las inmediaciones del Estadio."La próxima semana lo vamos a reinstalar, porque ya tiene su lugar definitivo, y vamos a ir, con bombo y platillo, a reinstalar el ajolote en el puente peatonal porque nadie, ninguna institución puede retirar esta figura", dijo.En conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina, advirtió que el ajolote mundialista es una mascota del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que no tiene que ver con la FIFA, organismo que, aclaró, "en ningún momento" a cuestionado esta figura."No compite ni tiene que ver con nada, esta es una sede mundialista, esta es una ciudad donde se va a llevar a cabo la inauguración del Mundial y la ciudad tiene todo el derecho de sacar símbolos para promover el Mundial", aseveró, junto a una botarga de esta mascota.Asimismo, la mandataria acusó una campaña en contra de la promoción que ha hecho la administración capitalina con los ajolotes morados, figura que ha estado presente en diversas obras que se han entregado en el contexto del evento deportivo.Al término de la conferencia, la mandataria capitalina se tomó una fotografía junto a miembros de su gabinete y el ajolote del Mundial, mascota que este viernes confirmó que lleva el nombre de "Ajologol".