Viva Aerobús alerta sobre restricción de ingreso a México por ébola
La restricción responde al brote de ébola en África central y la preparación ante la Copa Mundial 2026.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La aerolíneaViva Aerobús informó que, derivado de una disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México ante el brote de ébola
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
registrado en África central, a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementó una restricción temporal de ingreso al país para ciertos pasajeros internacionales.
De acuerdo con un comunicado de la empresa, la medida tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales y aplicará para pasajeros que hayan viajado durante los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo y/o Sudán del Sur, y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México.
En el comunicado, Viva Aerobús señaló que "se implementa una restricción temporal al país para pasajeros internacionales" y recomendó a los viajeros "verificar la información y requisitos de tu viaje antes de acudir al aeropuerto".
La decisión ocurre en medio del brote de ébola registrado en África central, particularmente en la República Democrática del Congo, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el nivel de riesgo sanitario y declarado una emergencia internacional ante el aumento de casos sospechosos y fallecimientos.
México también se ha visto forzado a establecer filtros sanitarios y migratorios en aeropuertos internacionales debido a la expectativa de movilidad generada por la Copa Mundial de 2026, torneo del que será uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, y en el que República Democrática del Congo, además, clasificó como una de las selecciones participantes.
La aerolínea añadió que cualquier actualización oficial será comunicada a través de sus canales y redes sociales oficiales.
no te pierdas estas noticias
Viva Aerobús alerta sobre restricción de ingreso a México por ébola
SLP
El Universal
La restricción responde al brote de ébola en África central y la preparación ante la Copa Mundial 2026.
Ariadna Montiel se reúne con Félix Salgado en Ciudad de México
SLP
El Universal
Salgado reafirmó su aspiración a la gubernatura pese a estatutos antinepotismo.
México coordina medidas sanitarias contra ébola por Mundial 2026
SLP
El Universal
Secretaría de Salud asegura bajo riesgo de ébola y filtros en aeropuertos.