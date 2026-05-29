Viva Aerobús alerta sobre restricción de ingreso a México por ébola

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La aerolínea

informó que, derivado de una disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México ante el

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registrado en África central, a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementó unade ingreso al país para ciertosDe acuerdo con un comunicado de la empresa, la medida tendrá una vigencia inicial dey aplicará para pasajeros que hayan viajado durante los últimos 21 días ay/o Sudán del Sur, y que no cuenten cono residencia vigente en México.En el comunicado,señaló que "se implementa unaal país para" y recomendó a los viajeros "verificar la información y requisitos de tu viaje antes de acudir al aeropuerto".La decisión ocurre en medio delregistrado en África central, particularmente en la, donde la(OMS) ha elevado el nivel de riesgo sanitario y declarado unaante el aumento de casos sospechosos y fallecimientos.México también se ha visto forzado a establecery migratorios en aeropuertos internacionales debido a la expectativa de movilidad generada por la Copa Mundial de 2026, torneo del que será uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, y en el que, además, clasificó como una de las selecciones participantes.La aerolínea añadió que cualquierserá comunicada a través de sus canales yoficiales.