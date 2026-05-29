Ataque armado en Aquila deja muertos y bloqueos en Michoacán

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MORELIA, Mich., mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Habitantes de la comunidad indígena de

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, Michoacán, lea una camioneta y a un autobús de pasajeros, y bloquearon la carretera costera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo, a la altura de Maruata, para exigir justicia ante el asesinato de dos de sus autoridades y un profesor; hecho en el que también quedó lesionada de gravedad una maestra.Los manifestantes también desalojaron a todos los trabajadores delde Maruata, además de advertir que radicalizarán aún más sus protestas.A estas acciones se sumaron pobladores de distintos pueblos originarios de diferentes partes de Michoacán y bloquearon otros puntos carreteros y autopistas.Uno de los puntos donde cerraron la circulación es en la, a la altura de laTambién tienenel, a la altura dede otras regiones de la entidad amenazaron también con bloquear vialidades si no se detiene a los responsables del hecho criminal perpetrado por un grupo fuertemente armado la tarde de ayer en elEl crimenResultado de unperpetrado la tarde del jueves en una comunidad indígena dela tiros y una persona más quedó lesionada.Los informes señalan que lasen una camioneta de Pomaro a El Duin, sobre laLázaro Cárdenas-Manzanillo, cuando fueron atacados a balazos por elLas personas fallecidas fueron identificadas como:, tesorero y el enlace jurídico de la comunidad indígena de Pomaro, respectivamente.En el lugar también perdió la vida un profesor y quedó gravemente lesionada otra docente, ambos originarios de lay que tenían apenas dos días de haber llegado a esa región a dar clases.El presidente municipal,, informó que latuvo lugar en la localidad de Pomaro y pidió el apoyo urgente dey federales."A nombre del Ayuntamiento de Aquila, Michoacán, que el suscrito representa como presidente municipal, condeno enérgicamente elperpetrado contra la comunidad indígena de Pomaro, los cuales han cobrado vidas inocentes, hechos que son inaceptables como parte de la violencia registrada esta tarde cobardemente, hechos que enlutan a nuestroy estado", dijo el alcalde, a través de un comunicado.Valencia Guillén reiteró en ese sentido su solicitud a las autoridades estatales y federales: "Realizar unae inmediata, transparente, exhaustiva y con pertinencia cultural para dar con losy materiales de este cobarde atentado. Basta de impunidad, ya que no se puede permitir que la violencia arremeta contra los mecanismos de seguridad municipal ni contra la población civil".José María Valencia, sostuvo que, estasrepresentan unapara todo el"Decirles ante estos graves acontecimientos ely total a la comunidad indígena de Pomaro y a todo nuestro, manifiesto que no están solos y coadyuvaremos para las", subrayó.Lastodavía no han dado a conocer quées el responsable de esteocurrido en la zona serrana de ese lugar ubicado a 399 kilómetros de la capital michoacana.Eseencallado en lade Michoacán ha sido objeto de ataques permanentes del, que intenta apoderarse delEl jueves, esa organización criminal perpetró dosy con explosivos en la localidad de, de la comunidad indígena de Ostula, de los cuales no se ha informado el saldo, ni el recuento de daños en las viviendas, comercios y vehículos.