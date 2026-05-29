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Concluye reunión de Trump en Casa Blanca sin acuerdo con Irán

Estados Unidos y Teherán mantienen diferencias sobre desbloqueo de fondos.

Por EFE

Mayo 29, 2026 04:54 p.m.
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Concluye reunión de Trump en Casa Blanca sin acuerdo con Irán
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      La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes en la Casa Blanca con su equipo de seguridad para tomar una "decisión final" sobre Irán concluyó sin ningún acuerdo, informa el diario The New York Times.

      Reunión en Casa Blanca sin acuerdo final sobre Irán

      La reunión duró cerca de dos horas en la sala de crisis de la Casa Blanca pero el presidente no llegó a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra, explicó al periódico un alto cargo de la Administración que habló bajo condición de anonimato.

      Detalles sobre negociaciones y puntos pendientes

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      El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el New York Times.

      Trump había anunciado que convocaba este viernes un encuentro en la Casa Blanca "para tomar una decisión final" sobre Irán.

      En una publicación en la red Truth Social, Trump subrayó que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

      La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

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