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Crédito automotriz llega a 75.5% de las compras en abril

El financiamiento para autos nuevos en México alcanzó 75.5%, pero baja a 63% al incluir flotillas.

Por El Universal

Mayo 29, 2026 04:29 p.m.
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Crédito automotriz llega a 75.5% de las compras en abril
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      En abril, el crédito para adquirir autos nuevos alcanzó una participación de 75.5% del total de las compras, de acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con la colaboración de JATO y Urban Science.

      En total, 28 estados mantuvieron una participación igual o superior al 70% en el financiamiento para la adquisición de vehículos nuevos.

      Sonora ocupó el primer lugar en la participación de colocaciones en compras al menudeo con un 88% de financiamiento, seguido de Tamaulipas con 86.2% y Aguascalientes con 83.6%.

      Mientras que los tres estados con menor porcentaje de financiamiento fueron Oaxaca con 66.6%, Tlaxcala 64% y Guerrero con 60.4%.

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      Si al porcentaje de participación promedio para la adquisición de automotores a crédito se les suman las flotillas, adquiridas principalmente al contado, el índice de referencia de 75.5% pasa a 63%, además baja de 28 a 12 las entidades con una participación igual o superior al 70% del índice de financiamiento.

      Así, en el índice de financiamiento en compras por segmento, incluyendo flotillas, tres segmentos tuvieron incrementos al primer cuatrimestre:

      Usos múltiples con un 68% equivalente a 5.3 puntos porcentuales más contra el mismo periodo de 2025; subcompactos con 64.6%, y pick-ups con 53%.

      En contraste, el segmento de autos deportivos tuvo un 50.7% de financiamiento; autos de lujo un 42%; mientras que autos compactos concluyó con el mismo porcentaje de 62.2% en financiamiento, sin variación.

      Al respecto, para vehículos de marcas chinas el porcentaje de financiamiento alcanzó el 57.6% con 8.4 puntos porcentuales menos y para automóviles híbridos y eléctricos este índice fue de 52.1%, también con 2.4 puntos porcentuales menos.

      AMDA atribuyó esta disminución a que algunas flotillas de marcas chinas se están adquiriendo de contado.

      En todos los segmentos y en los vehículos híbridos y eléctricos el principal proveedor del crédito fueron las financieras de marca, entidad financiera de un fabricante que ofrece crédito principalmente para sus productos, mientras que para unidades chinas el mayor financiador fueron las alianzas con bancos que fungen como brazo financiero de la armadora para otorgar crédito.

      Por último, el reporte mostró que los compradores siguen prefiriendo los 60 meses o cinco años para pagar un auto, con excepción de los autos de lujo y deportivos donde el periodo más utilizado para pagar el crédito es de 36 meses o tres años.

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