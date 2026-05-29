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Cabildo capitalino autoriza recursos extraordinarios para obras

La administración municipal podrá gestionar hasta 200 millones de pesos en 2026

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:47 p.m.
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Cabildo capitalino autoriza recursos extraordinarios para obras
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      El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por mayoría calificada la autorización para que el Ayuntamiento pueda gestionar hasta 200 millones de pesos en recursos extraordinarios, con el objetivo de garantizar la ejecución del Programa de Obras 2026 y acelerar proyectos estratégicos para la ciudad.

      El alcalde, Enrique Galindo Ceballos, destacó que se trata de una estrategia financiera responsable que permitirá traer ingresos futuros al presente para iniciar obras prioritarias en materia de infraestructura, seguridad y servicios.

      Explicó que este financiamiento a corto plazo está respaldado con finanzas sanas y perspectivas estables reflejadas por calificadoras internacionales, como HR Ratings y Fitch Ratings, lo que permite acceder a condiciones preferenciales y tasas de interés competitivas con distintas instituciones bancarias.

      Asimismo, subrayó que los recursos para cubrir el financiamiento provendrán de ingresos municipales, como impuestos, derechos y aprovechamientos, además de fondos federales que la normatividad permite destinar al pago de obligaciones derivadas de inversiones públicas.

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      Se liquidará al menos tres meses antes de que concluya el periodo constitucional de gobierno, por lo que este esquema no representa una carga financiera para la siguiente administración ni compromete la operación o los ingresos futuros del municipio.

      Añadió que tanto el financiamiento como la ejecución de las obras contempladas quedarán concluidos dentro de la actual administración municipal.

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