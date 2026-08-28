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Hallan fauna exótica en cinco inmuebles

Los animales asegurados por elementos de la Semar fueron puestos a disposición de la Profepa

Por El Universal

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Hallan fauna exótica en cinco inmuebles
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina y otras autoridades federales incautaron cinco inmuebles en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinería clandestina, un taller y un rancho, donde una persona fue detenida tras ejecutar los cateos.

      Los hechos ocurrieron en seguimiento a investigaciones relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos.

      En el rancho, los uniformados localizaron y aseguraron 135 animales exóticos, entre los cuales se encuentran cinco tigres de bengala, tres jaguares, un tigre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

      El gabinete de seguridad informó que al menos 35 ejemplares están catalogados en peligro de extinción, como es el caso de los monos araña, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde, bisontes americanos, borregos cimarrones, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial.

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      Entre las especies exóticas, cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), se encuentran los tigres de bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.

      Los ejemplares localizados quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

      En los otros inmuebles se incautaron 68 mil litros de diesel, un vehículo tipo tractocamión, dos pipas, una unidad tipo pick up, dos fractanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores.

      Además, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras, contenedores relacionados con el presunto almacenamiento de hidrocarburo, equipos de comunicación y dos armas.

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        Además de animales, se incautaron hidrocarburos ilícitos y armas en un operativo conjunto en Tamaulipas.