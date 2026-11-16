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Hallan muerto a periodista en las afueras de Acapulco

El reportero Eduardo Flores tenía signos de estrangulación

Por El Universal

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Hallan muerto a periodista en las afueras de Acapulco
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      Chilpancingo, Gro.- El reportero Eduardo Flores Salado fue asesinado la noche del sábado en la colonia Canuto Noruega, en la zona conurbada de Acapulco.

      El asesinato lo confirmó la Fiscalía General de Estado (FGE) 12 horas después en un comunicado. La dependencia informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado contra Flores Salado y no dio detalles del crimen. También omitió precisar si se incluirá su labor periodística como una de las líneas de investigación.

      De acuerdo con versiones policiacas, alrededor de las 9:30 de la noche del sábado fue hallado el cuerpo de Flores Salado en calle Revolución, justo frente a la entrada del poblado de La Sabana. El reporte policiaco indica que el reportero tenía señas de que fue estrangulado.

      Flores Salado era reportero de Enfoque Informativo, un medio de comunicación que incluye un periódico y un programa radiofónico, propiedad del reportero y empresario Héctor Nájera.

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      Tenía más de 20 años de trayectoria donde cubrió las principales fuentes de información de Acapulco: inseguridad, desapariciones, protestas, bloqueos.

      Fue fundador del colectivo Prensa Rosa, que aglutina a reporteros de la comunidad LGTB+.

      La delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, en Chilpancingo, exigió a la fiscalía que no sea cómplice del asesinato de Flore Salado.

      "De manera particular (exigimos) a la FGE que no sea cómplice de las manos asesinas de reporteros y decimos cómplice, porque si no realiza su labor de procuración de justicia, está fallando en su principal responsabilidad ante la sociedad; una sociedad agraviada por la impunidad y por los criminales, con la complacencia de autoridades de la Fiscalía".

      Con este caso, son dos los reporteros asesinados en Guerrero en lo que va de este año. En las dos últimas décadas en Guerrero han sido asesinados 21 reporteros y hay tres desaparecidos.

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