Autoridades detienen hombre con 217 kg de cocaína

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Autoridades federales y de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que transportaba 217 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento adaptado de una camioneta de carga, durante un operativo de vigilancia en la carretera México-Cuernavaca, informó este martes el Gabinete de Seguridad.

La detención ocurrió en la alcaldía Tlalpan, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

De acuerdo con el comunicado conjunto, los agentes detectaron una camioneta cuyo conductor realizaba cambios constantes e intempestivos de carril, poniendo en riesgo a otros automovilistas, por lo que le marcaron el alto para efectuar una inspección preventiva.

Durante la revisión, los elementos observaron modificaciones en la carrocería y en la parte trasera del vehículo, donde localizaron un compartimento oculto o doble fondo que escondía 217 paquetes con cocaína.

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El conductor, un hombre de 38 años y de quien se desconoce su identidad, fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público federal junto con la droga asegurada, que será integrada a la investigación para determinar su situación jurídica.

Las autoridades no informaron el origen o destino del cargamento ni si el detenido está relacionado con algún grupo delictivo.

El Gabinete de Seguridad aseguró que estas acciones buscan fortalecer la coordinación entre autoridades federales y locales para combatir el tráfico de estupefacientes y evitar que "miles de dosis lleguen a las calles".

El Ejecutivo mexicano encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha intensificado las labores de vigilancia y control para impedir el tráfico de estupefacientes, con un despliegue militar en varios estados del país y un reforzamiento de las capacidades de las agencias de seguridad.

Esta estrategia federal se produce en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Washington, que presiona a México en la lucha contra el narcotráfico.

Desde su llegada al poder, en octubre de 2024, Sheinbaum ha insistido en defender la cooperación con la Casa Blanca en materia de seguridad sin "subordinación" y en el marco del respeto a la soberanía nacional. EFE

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