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Scott McTominay se somete a cirugía cardíaca en Napoli

El jugador de 29 años fue clave en el título de Serie A 2025 y disputó el Mundial con Escocia.

Por AP

Septiembre 08, 2026 05:48 p.m.
A
Scott McTominay se somete a cirugía cardíaca en Napoli
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      NÁPOLES, Italia (AP) — El mediocampista del Napoli y de Escocia, Scott McTominay, se sometió a un procedimiento quirúrgico exitoso para tratar un latido irregular del corazón, informó el club de la Serie A el martes.

      Detalles confirmados

      "Scott McTominay se sometió a un procedimiento de ablación en el Spire Manchester Hospital el martes por la mañana. La operación fue un éxito total", indicó el club. "McTominay descansará durante dos semanas y luego reanudará los entrenamientos".

      El Napoli señaló la semana pasada que McTominay se sometería a una ablación por campo pulsado, una técnica mínimamente invasiva utilizada para tratar arritmias cardíacas.

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      Impacto en la comunidad

      Se perderá varios partidos con el Napoli, incluido el debut del club del sur en la Liga de Campeones contra el Arsenal el miércoles, es probable que McTominay también se pierda los cuatro próximos encuentros de Escocia en la Liga de Naciones.

      McTominay, de 29 años, fue el Jugador Más Valioso de la Serie A cuando ayudó al Napoli a ganar el título en 2025. Disputó con Escocia el Mundial este verano.

      Antes de incorporarse al Napoli en 2024, McTominay pasó toda su carrera en el Manchester United.

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