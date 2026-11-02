Hospital Siglo XXI, sin servicio por falta de luz
Trabajadores del IMSS reportan que equipos médicos permanecen apagados desde la mañana.
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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El Hospital de Oncología del Centro Médico nacional (CMN) Siglo XXI no está dando servicio por la falta de luz en sus instalaciones, de acuerdo con reportes de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Señalan que ninguno de los equipos de Rayos X o de tratamiento está dando servicio desde la mañana de este 2 de noviembre de 2026.
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Compartieron fotografías del área de radio terapia en donde se encuentran todos los aparatos apagados (computadoras, equipos médicos, entre ellos), y las instalaciones en completa oscuridad.
El Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI cuenta con equipo avanzado de radioterapia, incluyendo aceleradores lineales de alta precisión y el sistema de radiocirugía robótica CyberKnife.
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